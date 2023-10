Bildrechte: imago images / Runway Manhattan

Haarstyling Voll im Trend: Frisuren für Herbst/Winter 2023

Hauptinhalt

23. Oktober 2023, 12:05 Uhr

Schon seit einiger Zeit liegen Kurzhaarschnitte wieder voll im Trend. Der Pixie ist auch in dieser Saison wieder in. Nach Short-Pixie, Mixie und Co. wird dieser in diesem Herbst und Winter sehr kurz getragen. Was sonst noch Trend ist – für Frauen und Männer – verrät Starfriseur Sven Hentschel.