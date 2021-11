Friseurtipps: Was tun bei feinem Haar?

Geföhnt wird bei mittlerer Wärme gegen die Wuchsrichtung, optimal dafür: Skelett- oder Paddle-Brush. Das hebt den Ansatz und baut Spannung auf. Ist das Haar fast trocken, werden mit der Rundbürste (kein Metallkern) Haarlänge und Spitzen in Form gebracht und die Struktur beruhigt. Danach bitte kurz auskühlen lassen. Zum Nachstylen am liebsten keine fett- bzw. ölhaltigen Produkte wie Cremes oder Wachs verwenden. Die lassen schnell die Frisur zusammenfallen. Mein Top-Produkt: das Trockenshampoo. Das gibt Struktur und macht schön griffig. Zum Abschluss ein wenig Haarspray (kein Lack) Kopf über mit 30 cm Abstand in die Haaransätze sprühen. Das fixiert und schafft eine Barriere zwischen Kopfhaut und Haar und vermindert so das Aufnehmen von Fett und Talg.