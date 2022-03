Tipps vom Friseur Frisuren, die jünger machen

Der sogenannte " Messie"-Look (Ich liebe ihn!) wirkt lässig, bewegt und selbstgemacht. Der Undone-Stil verjüngt sofort! Hier sieht alles ein wenig wild und locker aus und die ein oder andere Strähne hängt einfach heraus. Unkompliziert zu stylen und überhaupt nicht aufwendig. Auch Flechtfrisuren haben ihren eigenen und jungen Charme. Geflochtenes Haar wirkt weich und verspielt und stellt häufig Assoziationen zu jungen Frauen her. Tragen Sie einen Scheitel, sollte der auf keinen Fall exakt und in der Mitte sein, das macht streng und älter.

Die Auswahl an Farbtönen scheint unendlich. Bildrechte: imago images / Westend61

Fahle aschige Töne machen die Haut matt und lassen uns älter wirken. Wärmere Gold- oder Beige-Töne dagegen lassen uns in der richtigen Kombination strahlen. Ich entscheide mich hier gern für Highlights, das erspart dem Gast zu häufiges Nachfärben und gibt viel Natürlichkeit. Generell sind hellere Töne und gemäßigte Haarfarben nah am Naturton zu empfehlen. Zu dunkel gefärbt wirkt oft hart, unnatürlich und lässt jedes noch so kleine Fältchen doppelt so stark hervortreten.