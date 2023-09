Dadurch soll verhindert werden, dass immer mehr Kunststoffabfälle den Wertstoffkreislauf verlassen und wahlweise in Wald, Flur oder im Meer landen. Besonders letzteres ist quasi voll, auch wenn wir das an unseren Traumstränden nicht direkt sehen.

Aber der ganze Müll ist nicht nur ein optisches Problem, die Produkte zerfallen langsam, Mikropartikel gelangen in die Nahrungskette und für die Tiere im Wasser ist der Müll ohnehin eine Todesfalle. Viele verfangen sich in den Netzresten oder verenden qualvoll, weil sie irgendwelche Plasteteile mit Leckerlis verwechselt haben. Was in den Mägen verendeter Tiere gefunden wird, gehört eigentlich in den Gelben Sack.