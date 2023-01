Tipps zu Frisur und Pflege Was tun, wenn sich die Haare ab 40 verändern?

Alle fünf bis sieben Jahre erneuern sich unsere Haare über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Wir verlieren dabei fast alle Haare und neue wachsen nach. Die Haarfollikel bestimmen hier die Struktur (glatt, lockig, kraus) des Haares. Mit dem Alter verändern sich diese "Haarhülsen" erblich bedingt. Die Haare werden immer feiner, da die Haarwurzeln nicht mehr so kräftig sind. Die Haardichte nimmt ab, es kommt zu vermehrtem Haarausfall und zu Volumenverlust.

Graues Haar: Genetisch bedingt, aber auch durch Stress, Krankheiten, Schlafmangel oder ungesunde Ernährung ausgelöst. Als körpereigene Reaktion wird kein Melanin (natürliches Haarpigment) mehr produziert und die Haare werden farblos. Strukturschäden und Haarbruch: Der Keratin-Eiweißspiegel sinkt und dadurch verliert unser Haar an Elastizität, wirkt spröde, glanzlos und kann schneller brechen. Die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse, Sonne, trockene Heizungsluft und Wind sinkt signifikant.

Andere Textur und Glanzverlust: Der sinkende Eiweißspiegel ändert in manchen Fällen die Textur der Haare so sehr, dass aus einem Lockenschopf schon mal glatte Haare werden und umgekehrt. Ist das Haar grau, entsteht zusätzlich oft noch eine trockene und gröbere Textur. Durch diese steht die Schuppenschicht der einzelnen Haare mehr ab und das Licht wird gebrochen, was zu weniger Glanz im Haar führt.



Zusätzlich wird dieser Effekt durch den Verlust von Keratinproteinen und die veränderte Produktion von natürlichen Kopfhautfetten noch verstärkt. Auch die Kopfhaut wird schneller trocken und es können sich Schuppen bilden.