Sky du Mont macht es vor: Die natürliche Haarfarbe sieht einfach gut aus. Bildrechte: Marius_Engels

Was haben George Clooney, Richard Gere, Harald Schmidt und Sky du Mont gemeinsam? Sie stehen stolz zum schlohweißen Haar. Denn der Gentleman von heute altert in Würde. Der neue Mann hat keine Angst vorm Alter, weil es ihn sogar sexy macht. Wenn das Haar grau wird, müssen Sie nicht nur das Shampoo wechseln, sondern auch den Haarschnitt.



In den meisten Fällen setzt ein guter Kurzhaarschnitt die richtigen Akzente. Vorsicht bei zu kurzen Seiten und einem zu kurzen Nacken, das sieht schnell nach kahlen Stellen aus, da das helle Haar transparent wirkt. Am Oberkopf darf es ruhig etwas länger sein. Das wirkt jugendlicher.