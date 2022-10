Megavolumen versus Sleeklook: Original mit der Rundbürste auf Ansatz geföhnt und schön auskühlen lassen. So geht Big-Hair. Und als Kontrast dazu werden in dieser Saison sehr strenge, glatt anliegende und mit reichlich Gel fixierte Haare mit Mittelscheitel getragen.



Wer Naturbewegung im Haar hat, knetet einfach nach dem Haarewaschen das Wetgel in die feuchten Haare ein und lässt sie an der Luft trocknen. Nasse Haarsprays, sowie Glanz- und Struktursprays, gepaart mit einem ultrafesten Nassgel, sind die optimalen Stylinghelfer.