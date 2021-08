Der Hafen in Braunsbedra. Er ist nach der Marina Mücheln der zweite Hafen, der am Geiseltalsee entstanden ist. Der ehemalige Tagebau ist heute ein attraktives Erholungsgebiet. Bildrechte: MDR/Angela Thieme

Die FHG Floating Houses GmbH ist der größte Impulsgeber für das wachsende Angebot an Hausbooten in Mitteldeutschland. Der Investor aus Berlin kümmert sich um die Beschaffung von neuen Liegeplätzen, den Bau und schließlich die Vermarktung der Häuser über ein gemeinsames Vermietungsportal.



Bereits über ein Dutzend Anlagen konnten so in ganz Deutschland geschaffen werden. In den letzten Jahren sind vor allem die Bergbaufolgelandschaften in Sachsen und Sachsen-Anhalt als attraktive Standorte in den Fokus gerückt.



Am Geiseltalsee, dem größten künstlichen See Mitteldeutschlands, können die modernen Unterkünfte der Firma sowohl an der Marina Mücheln als auch an der Marina Braunsbedra gebucht werden. Auch am Großen Goitzschesee bei Bitterfeld-Wolfen gibt es eine Anlage. Die Modellpalette reicht vom fest ankernden Hausboot bis zum zweistöckigen schwimmenden Ferienhaus.



Für eine Probefahrt bietet sich das "SeeZimmer" an. Das urige Holzhaus mit Strohdach kann auch stundenweise gemietet werden und ist somit bestens geeignet für Urlauber, die das Steuer einmal selbst in die Hand nehmen wollen.