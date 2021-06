Beauty-Tipps So pflegen Männer ihre Haut richtig

Ein rasiertes Gesicht wirkt attraktiv. Auch ein Bart kann in Sachen Sex-Appeal mithalten. Aber nur, wenn er auch gut gepflegt ist. Das heißt: waschen, regelmäßig trimmen und mit etwas Öl pflegen. Empfehlenswert ist für einen gepflegten Vollbart eine Länge von knapp zwei Zentimetern.

Männer schwitzen mehr als Frauen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Darum folgen viele Männer bei der Wahl eines Deos der Devise: Es muss den Schweißgeruch im Zaum halten, mehr aber auch nicht. Doch ein hochwertiges Deo kann viel mehr, es verleiht auch Individualität. Übrigens: Benutzten in den 60er-Jahren in Deutschland lediglich 10 Prozent der Männer ein Eau de Toilette, sind es inzwischen nahezu so viele Männer wie Frauen.