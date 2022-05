Die getesteten Produkte sind allesamt Alleinfutter. Das bedeutet, dass sie bei alleiniger Fütterung das Haustier mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen – so zumindest der hohe Anspruch der Hersteller. Im Gegensatz dazu wird Futter, das diese Anforderung nicht erfüllt, als Ergänzungsfutter bezeichnet.

Unter den besten Produkten für ausgewachsene Tiere befinden sich vor allem die Eigenmarken großer Supermarktketten: Edeka, Aldi, Lidl und Rewe haben in punkto Preis-Leistungsverhältnis vorn. Eine solche Tagesration für einen mittelgroßen Hund gibt es schon ab 83 Cent. Hingegen konnten einige teurere Markenprodukte, zwei davon sogar in Bioqualität, die Tester kaum überzeugen.

Getestet wurde die ernährungsphysiologische Qualität des Futters, also ob der Nährstoffgehalt stimmt für einen 15-Kilogramm schweren Modellhund stimmt. Außerdem schauten die Tester, ob die jeweiligen Fütterungsempfehlungen schlüssig sind und ob das Futter Schadstoffe wie Blei, Kadmium, Arsen oder Quecksilber enthält. Außerdem wurde geprüft, ob die Werbeversprechen auf der Packung der Realität entsprechen. Und auch die Ökobilanz der Verpackung spielte eine Rolle beim Testergebnis.

Nassfutter für Hunde hat generell einen großen ökologischen Fußabdruck – wie auch die Fleischproduktion für uns Menschen. Die Verpackung des Futters macht im Gegensatz zur Fleischproduktion nur einen kleineren Teil der Ökobilanz aus. Stiftung Warentest hat in diesem Test speziell auf die Recyclingsfährigkeit der Futterverpackung geschaut. Am besten lassen sich Dosen recyceln, noch vor Schalen aus Aluminium oder Kunststoff. Am schlechtesten lassen sich Mehrschichtbeutel wieder verwenden.