Ein Entsorgungsproblem kann es bei Windeln eigentlich gar nicht geben. Die Restmülltonne ist der richtige Ort, auf eine solche dürfte auch jeder Zugriff haben. Nun ist nicht nur der Straßengraben an der B285 bei Kaltensundheim betroffen. Auch in Wäldern anderer Landkreise sind entsorgte Windeln ein Problem, die von den Waldbesitzern, die sich bei MDR THÜRINGEN gemeldet haben, allerdings als Erwachsenenwindeln identifiziert wurden und das teilweise in Größenordnungen. Heißt: In großen Säcken, was auf einen gewerblichen Ursprung hindeutet. Allerdings: Auch für Pflegeeinrichtungen ist die Windelentsorgung über die Restmülltone ganz normal möglich, so eine Sprecherin der Diako Thüringen.

Ausgediente Autoreifen, Elektroteile und anderer Müll liegt unter Sträuchern auf einer Wiese. In der Natur leider keine Seltenheit mehr. Bildrechte: dpa