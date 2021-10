Upcycling Neues Leben für alte Jeans

Der Baumwollstoff einer Jeans eignet sich hervorragend als Rohmaterial zum Upcycling, also zur Schaffung von neuen Nähobjekten. Zum Beispiel für eine robuste Einkaufstasche. In diesem Fall müssen Sie zunächst die Hosenbeine der Jeans kürzen. Wie lang, das entscheiden Sie. Je länger das Bein, desto größer der Beutel.

Die Einkaufstasche kann so klein oder groß ausfallen, wie man möchte. Bildrechte: MDR/pattydoo

Zu guter Letzt kommen zwei Henkel an die Tasche. Besonders gut eignen sich hier Stoffbänder – oder auch Leder, für das Sie alte Gürtel nutzen können. Die Henkel können Sie annähen. Beim Leder ist es von Vorteil, Nieten zu nutzen. Dafür stanzen Sie zunächst Löcher in das Denimgewebe. Wenn Sie Nieten kaufen, dann ist in der Packung meist ein Werkzeug (Locheisen) dabei. Mit dem und einem Hammer können Sie die Nieten am Stoff festklopfen.