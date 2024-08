Bei der Körperpflege kann Kaffeesatz viele Glücksmomente verschaffen, weiß die Leipziger Hautärztin Gunhild Kratzsch: "Im Kaffeesatz ist Koffein drin. Dieses wirkt durchblutungsfördernd. Sind auch noch Gerbstoffe, Tamine enthalten – diese wirken Gefäße und Haut zusammenziehend. Kaffeesatz kann angewendet werden als Peeling im Gesicht, am Körper oder als Hand- oder Fußpeeling. Der Satz besteht aus sehr angenehmen, weichen Kugeln, die keine Verletzung auf der Epidermis, der oberen Hautschicht, machen."

Deshalb eignet sich Kaffeesatz als wunderbares MIttel gegen Tränensäcke oder geschwollene Augenlider. "Da bietet es sich an, dass man Kaffeesatz mit Olivenöl mischt und diese Paste in einen nassen Zellstoff einlegt. Diese kleinen Pads kann man eine Viertelstunde auf die Unterlider legen. Wenn man sie dann abnimmt, sieht man deutlich, dass die zusammenziehende Wirkung und die Anti-Schwell-Wirkung wirklich funktioniert", so Kratzsch. Selbst für Menschen mit empfindlicher Haut ist das eine gute Alternative gegenüber künstlichen Industrieprodukten aus dem Drogeriemarkt.