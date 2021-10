Ein Klimaforscher im Interview "Der Klimawandel ist menschengemacht"

Johannes Quaas: In der Meteorologie beschäftigen wir uns damit, was passiert, was sind die Prozesse. Wie ändert sich das Klima? Was die Leute, also auch mein Bruder, in der in der Wirtschaft in den Gesellschaftswissenschaften machen, ist besser zu verstehen, was sollten wir ändern? Wie muss das tatsächlich auch funktionieren? Gerade so ein wirtschaftlicher Blick, der ändert natürlich auch, wie man selber über solche Möglichkeiten nachdenkt. Das sieht man dann, dass es eben eigentlich als gesellschaftliches Problem besser angegangen wird. Natürlich, jeder Einzelne kann etwas tun, aber wir alle zusammen sollten etwas tun.