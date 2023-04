Betacarotin (reichlich in Karotten, Paprika oder auch Kohl) und das ähnlich wirkende Lycopin (in Tomaten) lassen sich am besten durch sommerliche Säfte und Salate aufnehmen, mit gutem Öl. Denn Carotinoide werden mit Fett am wirksamsten aufgenommen. Bildrechte: imago/Panthermedia