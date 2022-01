Beauty-Tipps So werden Sie lästige Haare im Gesicht los

Die Pinzette ist auch das Mittel zur Wahl, um unförmige Augenbrauen in Form zu bringen. Waren vor einigen Jahren noch besonders dünne Augenbrauen angesagt, geht der Trend nun zu natürlichen, nur etwas in Form gebrachten Brauen. Vor allem am Beginn der Brauen an der Stirn sollte nicht zu viel weggenommen werden, etwa auf der Höhe des Augeninnenlides. Die Augenbraue sollte im inneren Bereich etwas dicker sein und gegen außen dünn auslaufen.