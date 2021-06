Service | 22.06.2021 Was Thüringen für den Sommer 2021 plant

In der "Night of Light" am 22. Juni werden überall in Deutschland rote Lichter leuchten. Damit soll auf die schwierige Situation der Kulturschaffenden aufmerksam gemacht werden. Wie es der Branche geht und was diesen Sommer an Veranstaltungen möglich ist, haben wir für Sie zusammengefasst. Mehr dazu gibt es auch in unserer MDR THÜRINGEN - Das Radio-Servicestunde am Dienstag ab 11 Uhr.