Tipps vom Profi So hält Ihre Frisur länger

Ein tolles Föhnstyling beginnt schon mit den richtigen Produkten. Ist das Haar fein, sollte es ein extra volumengebender Festiger sein; ist das Haar dick und frizzy, dann eine ummantelnde Stylingcreme. Achtung: Bei beiden Varianten sollten Sie es mit der Menge nicht übertreiben. Flüssige Verdicker gern kopfüber in die Ansätze sprühen. Die Auswahl der Bürste ist ebenfalls wichtig. Angeföhnt wird mit einer Skelettbürste am Ansatz. Der wird so gehoben und behält länger Stand. Danach mit einer Rundbürste weiterföhnen. Hier gilt: Kurze Haare - kleiner Durchmesser - mehr Volumen. Längere Haare - größerer Durchmesser und viel Glanz, Bewegung und eine schöne Form.