Und auch hier gilt: Der persönliche Geschmack entscheidet über den des Kaffees. Letztlich sind es eher die Formen und Materialdicke der Tüten und deren Porengröße, die einen größeren Einfluss auf das Ergebnis in der Tasse haben. Weil so das Wasser zur Aufnahme der Aromen eben länger oder kürzer Zeit hat und am Ende mehr oder weniger von anderen geschmacksbeeinflussenden Stoffen in die Tasse durchgelassen wird.