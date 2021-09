Bestimmte Ziele sind nur mit dem Flugzeug zu erreichen. In diesem Fall können nachhaltige Touristen CO² kompensieren. Über verschiedene Internetportale lässt sich leicht ausrechnen, welchen Klimaschaden die eigene Flugroute anrichtet. Wem ein gutes Gewissen wichtig ist, kann die zwei- bis dreistellige Summe am besten für Klimaschutzprojekte vor Ort spenden.

Es kann besser sein, ein kleines Hotel vor Ort zu buchen, als das einer großen Kette. Bildrechte: imago images / imagebroker

Reisende suchen oft nach dem günstigsten Preis für Übernachtung vor Ort. Den können meist nur große Hotelketten anbieten, die Bettenburgen in bester Lage bauen. Diese Anlagen gehören in der Regel ausländischen Investoren, die kein Interesse an dem haben, was um das Hotel herum passiert. Stattdessen ist es besser, kleine Häuser vor Ort zu buchen, die von Einheimischen geführt werden. Hier lohnt sich die Recherche im Internet oder über Google Maps. Wenn es doch ein größeres Hotel sein soll, können sich Reisende vorher erkundigen, wie "grün" das Angebot ist. Dafür gibt es eine Vielzahl von Zertifikaten unterschiedlichster Anbieter mit dem Ziel, nachhaltigen Tourismus in Deutschland zu fördern.