Tipps zum Färbevorgang Einen Esslöffel Essig ins Wasser geben – so nehmen die Eier die Farbe besser an.



Die Ostereier zehn Minuten im jeweiligen Farbsud kochen.



Wenn die Färbung möglichst gleichmäßig sein soll, den Sud vorher am besten abseihen und die Eier ohne die Pflanzenteile kochen.



Bleiben die Pflanzenteile hingegen im Wasser, ergeben sich interessante Muster auf den Eiern.



Mit Öl abgerieben kommt noch etwas Glanz hinzu.