Basteltipps Osterdekoration selbst gemacht

Zunächst bereiten wir die Eier zu: Dafür stecken wir in das Loch am Ende des Eis jeweils einen Schaschlikspieß, damit man sich bei beim Marmorieren nicht die Finger voller Lack schmiert. Nun werden die gewünschten Nagellack-Farben großzügig auf die Wasseroberfläche in der Schüssel gegossen. Die Lacktropfen sollten vorsichtig kurz über der Wasseroberfläche abgesondert werden, werden sie aus größerer Höhe oder mit Schwung gekippt, würden sie sofort auf den Schüsselboden fallen. Je nach Geschmack kann mit einer oder mehreren Farben gearbeitet werden. Je geschlossener die Lack-Oberfläche ist, desto mehr Farbe schafft es später auch ans Ei und es entstehen keine weißen freien Flächen. Ist die Lackoberfläche mit ausreichend Farbe bedeckt, kann die Fläche noch vorsichtig mit einem Schaschlik Spieß „durchkämmt“ werden; dadurch entstehen spannende Muster. Grundsätzlich gilt bei dieser Methode: Zügig arbeiten, denn kaum auf der Wasseroberfläche, fängt der Lack schon an ein wenig anzutrocknen. Das Eiereintauchen sollte unter ständigem Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn (bitte nur in eine der beiden Richtungen) unter die Wasseroberfläche und wieder nach oben geschehen, damit Lack das Ei wirklich umschließt. Wenn man schnell arbeitet, können gleich noch ein, zwei weitere Eier mit der Lackschicht marmoriert werden. Zum Trocknen stecken wir den Spieß in etwas dickere Pappe oder in einen alten Schuhkarton. Die marmorierten Eier können später mit dem Spieß in eine frühlingshafte Pflanzschale gesteckt werden und sorgen für einen hübschen Farbtupfer auf der Ostertafel.

Bildrechte: MDR/Judith Heinze