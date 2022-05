Wie findet man für seinen Typ das passende Parfum?

Wer ein neues Parfum sucht, sollte dieses Vorhaben auf den späten Nachmittag legen. Am besten nach 17 Uhr, rät Catina Jäkel, Inhaberin einer Leipziger Parfümerie: "Nachmittags ist die Nase schon mit vielen Düften konfrontiert worden. Dann ist sie nicht so überreizt. Damit ist die Empfindung angenehmer, als wenn man gleich früh auf nüchternen Magen kommt."

Welcher neue Duft zu einem passen könnte, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Diese müssen erst einmal im Vorgespräch geklärt werden, damit überhaupt eine neue Duftrichtung erkennbar ist, meint Catina Jäkel. Kundin oder Kunde und die Parfum-Expertin tasten sich langsam aneinander heran: Soll der Duft holzig sein, fruchtig, schwer oder vielleicht verspielt mit einer Zitrusnote? Catina Jäkel schaut sich die Kundin oder den Kunden an: "Dann guckt man: Ist der sportlich gekleidet, hat er Business-Sachen an. Wie ist sein Auftreten. Ist er dunkelhaarig, ist er blond. Die ganze Optik spielt natürlich eine Rolle.“

Wichtig findet die Parfümexpertin auch, den Kunden oder die Kundin viel zu fragen. Was mag er, was nicht? "Und notfalls kann man auch noch mal fragen, welchen Duft er gerade zu Hause stehen hat. Da hat man dann ungefähr einen Anhaltspunkt, was der Kunde so mag", sagt Catina Jäkel.