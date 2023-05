Servicestunde | 10.05.2023 Wenn Perfektionismus krank macht

Einige Menschen müssen immer perfekt sein. Im Job, als Mutter, als Ehemann, als Ehrenamtler. Am besten alles zusammen. Doch irgendwann geht es nicht mehr, dann macht perfekt-sein krank. Mit welchen Tipps Sie dem übertriebenen Perfektionismus zu Leibe rücken können, besprechen wir am Mittwoch in der Servicestunde.