Sie können dort für den Einstieg so weit in die Karte zoomen, bis Sie Ihr eigenes Dach anklicken können, dann passen Sie die erscheinenden geschätzten Angaben an, konfigurieren Ihren Tagesstromverbrauch, Familiengröße etc., ergänzen mögliche E-Bikes und E-Autos, Speichergröße, Kredite usw. und bekommen am Ende vielleicht ein Ergebnis, dass Sie sprachlos machen wird.