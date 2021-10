Klimaschutz Der Kampf gegen die Plastikflut

Und gemeinsam mit Gilian Gerke besuchen wir eine Grundschule in Magdeburg. Hier bringt die Professorin den jungen SchülerInnen bei, warum es wichtig ist, dass Plastik in die gelbe Tonne kommt und noch vieles mehr.

Prof. Gerke weiß, dass Forschung und Innovation allein nicht helfen werden, daher setzt sie auch auf Aufklärung und Information. An der Hochschule Anhalt aber forscht ihre Arbeitsgruppe sowohl an Grundlagen als auch technischen Lösungen. So untersuchen die Wissenschaftler, wie sich Plastik im Wasser über längere Zeiträume verändert und ob eingesammelter Abfall wiederverwendet kann. Oder sie tüfteln an speziellen Filtern, die in Waschmaschinen verbaut verhindern können, dass Mikroplastik oder Mikrofasern aus unserer Kleidung ins Abwasser und damit in die Flüsse gelangen können. Denn diese winzigen Bestandteile können Klärwerke bisher nicht herausfiltern.