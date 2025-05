In Weimar ist das alles mittlerweile gegeben, erklärt Tino Hüller und verweist auf einen Vorfall in seinem Betrieb, bei dem einfach nur eine kleine Knopfzelle hochgegangen war. Das sensibilisiert.

In Weimar werden deshalb auch Knopfzellen nur entgegengenommen, wenn sie abgeklebt sind. Heißt: Auf ein Klebeband, also ein durchsichtiges Paketband aufkleben und als "Deckel" einen weiteren Streifen Klebeband darüberlegen, so sind die so gefährlichen Kurzschlüsse ausgeschlossen.