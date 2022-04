Aber beim Lohn klemmt es weiter, bedauert Overath. Selbst die größten Egoisten hierzulande werden die Folgen in nicht allzu ferner Zukunft spüren, prognostiziert er, weil die aufgeklärte nachwachsende Generation der Bauernfamilien in Westafrika oder Südamerika nicht mehr bereit ist, uns für einstellige Dollarsummen am Tag Kakao- oder Kaffeebohnen zu pflücken oder Bananenstauden von den Bäumen zu schneiden. Die "Generation Handy" dort hat nämlich mitbekommen, dass es anderswo ein schöneres Leben gibt und weiß, wo unsere Autos stehen.

Salopp gesagt haben die keinen Bock mehr darauf. Alleine die Hoffnung auf etwas Besseres ist lukrativer, als eine Realität, die mit Ansage nicht ausreicht. Dieter Overath, Gründer und Vorstandschef von Fairtrade

Was zahlt Fairtrade den Bauern?

Es geht letztlich um weit mehr als nur um mehr Geld für die Arbeiter, es geht um eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in der Anbauregion und letztlich auch um einen Beitrag zur Klimarettung. Um das Siegel benutzen zu dürfen, müssen die Süßwarenhersteller den Kooperativen der Bauern - denn so sind sie organisiert - pro Tonne mindestens 2.400 Dollar zahlen. Es gibt dann noch Zusatzprämien für Investitionen oder zum Beispiel für Bio-Anbau. Kakaoproduktion an der westafrikanischen Elfenbeinküste Bildrechte: imago images / Xinhua

Die Kooperative vor Ort entscheidet am Ende auch, in welche Projekte investiert wird. Die Menschen dort sollen ja nicht entmündigt werden, im Gegenteil. Es werden zum Beispiel auch Programme unterstützt, die Frauen vom Feld ins Management holen. Auch ist die Weiterverarbeitung, also Wertschöpfung vor Ort, ein großes Thema, das beim Kaffee mit örtlichen Röstereien schon gut angelaufen ist.

All das bringt letztlich verschiedenartige Arbeitsplätze und damit echte Zukunftsperspektiven für die Menschen in ihrer Heimat, die ohne eine faire Bezahlung schlicht nicht existieren. Auch Natur- und Klimaschutz sind große Themen, damit verbunden ist immer die Wasserfrage, von dem es wahlweise zu viel (Überschwemmungen) oder zu wenig (Dürren) geben kann und letztlich darf die Agrarwirtschaft den Menschen auch nicht das Wasser entziehen, das sie schließlich auch zum Leben brauchen.

Es muss Schluss sein mit der kolonialen Form der Ausbeutung, Motto: Ihr liefert die Rohstoffe - also Kakao- oder Kaffeebohnen - und wir machen den Preis und den Wert. Dieter Overath, Gründer und Vorstandschef von Fairtrade

Denn der Wert der Ware entsteht erst durch Verarbeitung und leider zu einem übergroßen Teil durch die Marke, die sich der Rohstofflieferant oft gar nicht leisten kann.

Es geht nicht nur um Kaffee und Kakao

Klamotten, Fußbälle, Spielzeug, Elektroartikel - die Liste der Produkte, die wir gern billig einkaufen, ist endlos. Von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Montage bis zum Transport ergeben sich viele Gelegenheiten, die Kosten auf Kosten der Schwächsten zu reduzieren. Diese werden von den weltweit operierenden Konzernen auch gern wahrgenommen, trotzdem haben wir es als Kunden letztlich selbst in der Hand.

Dieter Overath will nicht fanatisch rüberkommen, achtet aber beim Einkauf sehr wohl darauf, was er auswählt. Wichtig dabei: Ein hoher Preis an der Kasse bedeutet nicht automatisch, dass wir es mit fair gehandelten Produkten zu tun haben. Umgekehrt zeigt gerade die Schokolade, dass hochpreisige Osterhasen sich durchaus auch als schwarze Schafe entpuppen können, während Eigenmarken der Handelsketten, die ja letztlich auch Kinder des Preiskampfes sind, das Fairtrade-Label tragen (dürfen). Bei Schokolade gilt: Teuer muss nicht gleich fair gehandelt sein. Bildrechte: Colourbox.de

Nicht jeder tut an dieser Stelle Gutes und redet darüber. Dieter Overath vermutet, dass man eine Diskussion vermeiden will, die da lautet: Wenn diese Schokolade fair gehandelt wurde, was ist das mit den anderen Produkten, die das Logo nicht tragen? Geht es dort also unfair zu?

Was machen die Thüringer Schoko-Hersteller?

Lizenzpartner sind laut Fairtrade zum Beispiel Griesson und Berggold, Storck ebenso, allerdings nicht für Produkte unter eigener Marke. Die Firma Storck teilte auf Anfrage mit, sich auch an anderen Nachhaltigkeitsprogrammen zu beteiligen. Unter anderem als Mitglied im "Forum nachhaltiger Kakao e.V."