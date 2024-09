Es sind vor allem Frei- und Hallenbäder und Museen in Thüringen, in denen der Rentenausweis wirklich noch etwas nützt. Konkret genannt haben die Hörerinnen und Hörer von MDR THÜRINGEN die Freizeitbäder in Jena, Rudolstadt und das Freibad in Bad Berka. Hier gibt es zum Teil deutliche Rabatte. Beispiel: Im Saalemaxx zählen die Rentner zur Gruppe der „Ermäßigten“ und zahlen 3,80 € statt 5,40 € für 90 min. Im GalaxSea Jena zahlen Inhaber eines Rentenausweises neun statt elf Euro für zwei Stunden.