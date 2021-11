Außerdem ist wichtig, dem Hauttyp entsprechend die Foundation zu wählen und beim Auftragen den Hals nicht zu vergessen. Reifere Haut ist trockener und braucht oft ein Extra an Pflege in der Foundation. Zudem sind in einigen Make-ups Glanzpartikel, die die Haut strahlen lassen. Denn dickes, mattes Make-up wirkt schnell maskenhaft.