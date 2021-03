Anmerkungen und Einschätzungen Konzerte 2021: Was ist trotz Corona-Pandemie möglich?

Große Konzerte oder Festivals werden wir auch in diesem Jahr nicht besuchen können. Aber was ist trotz Corona möglich? Was plant die Branche? Was könnte mit Hygienenkonzepten funktionieren? Der langjährige Musikjournalist Werner Lengenfelder schätzt die Lage in der Konzertbranche ein.