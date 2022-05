Die Frage ist, wie lange bleibt es noch still in Russland? Dass unter der Decke irgendwo in Moskauer Hinterzimmern oder entlegenen Dörfern der Taiga der Widerstand wächst, der zeitnah durchbricht, das ist nicht zu erwarten, sagt Professor Christoph Garstka vom Institut für russische Kultur an der Ruhr-Uni Bochum. Dafür fehlen schlicht die führenden Köpfe, diese sind entweder ins Ausland geflohen, sitzen im Gefängnis oder sind bereits tot. 15.000 Verhaftungen sind ein Statement. Prof. Garstka spricht von "innerer Emigration, ducken und warten.

Was nicht die allerschlechteste Idee ist, sagt Wladimir Kaminer und fügt hinzu: Am besten bleiben die Russen auf der Couch. Vor allem die, die Putin gerne in den Krieg schicken würde. Viel zu viele junge Männer sehen nämlich eine Karriere in der russischen Armee als berufliche Perspektive mit einem sicheren Einkommen. Dass man von einem Manöver direkt in den Krieg in ein anderes Land geschickt wird, damit haben die wenigsten gerechnet. Und dass die russischen Soldaten kaum Rechte haben, das hat sich seit den Zeiten der ruhmreichen Sowjetarmee in den DDR-Kasernen nicht geändert.

Bislang gab es in den offiziellen russischen Verlautbarungen auch so gut wie keine Kriegsopfer. Doch vor einigen Tagen hat sich der offizielle Umgang mit den eigenen Opfern der "Spezialoperation geändert. Plötzlich tauchten riesige Plakate in Moskau auf, die zumeist Offiziere ehren, die den Heldentod gestorben sind. So ganz ohne Krieg, das ist schon seltsam. In den Provinzen gibt es mittlerweile offizielle Beerdigungen gefallener Soldaten, die von den örtlichen Amtsträgern durchgeführt werden.

Auch komisch, wenngleich Wladimir Kaminer einschränkt, dass das die Masse der Russen im ländlichen Raum noch nicht so sehr anhebt, die Zahl der Toten im Ort war wegen Corona größer. Und trotzdem: Das alles macht natürlich etwas mit den Menschen, die noch irgendetwas von "Spezialoperation" im Ohr haben.

Das führt dazu, dass man auch nachfragt. Soll ich meine Kinder dahin schicken, das ist ja wirklich gefährlich. Was soll mein Sohn in der Ostukraine? Professor Christoph Garstka, Institut für russische Kultur, Ruhr-Uni Bochum

Wo ist denn plötzlich der Jauch hin?

Der offizielle Umgang mit den Gefallenen ist das eine, die stark veränderte Medienlandschaft das andere. Es sind ja nicht einfach nur Zeitungen und Sender verschwunden, sondern auch all die prominenten Köpfe, die die Russen bislang sehr gut unterhalten haben. Dort sind "Jauch", "Gottschalk", "Silbereisen" und "Grönemeyer" plötzlich von der Bildfläche verschwunden und haben sich ins Ausland abgesetzt. Und die Menschen haben eine sehr enge emotionale Verbindung zu ihren Stars. Es sind überaus glaubwürdige Persönlichkeiten.

An diesem Punkt setzt aktuell Wladimir Kaminer gemeinsam mit Freunden und Landsleuten an. Er will Kanäle schaffen, über die diese Künstler ihr Publikum wieder erreichen können. Das können Radiosender sein, die aus dem Baltikum weit nach Russland hineinstrahlen, TV-Satelliten sind eine weitere Möglichkeit, an der gearbeitet wird und YouTube funktioniert überraschenderweise auch noch ganz gut, sagt Wladimir Kaminer. Alles was mit Google zusammenhängt, lässt sich nämlich nicht so einfach komplett abschalten, weil der russische Apparat diese Kanäle selbst nutzt und vor allem gmailbasiert kommuniziert.