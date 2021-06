Bisher war es so, dass Verbraucher-Portale zwar einen guten Überblick bieten, manche Anbieter dann aber sagten, dass es etwa auf der Hotelseite "billiger" ist. Das ist nun nicht mehr möglich. Es gibt eine Gerichtsentscheidung und die sagt: Wenn Vergleichsportale oder Buchungsportale ein Angebot anzeigen, darf etwa das Hotel es auf seiner Homepage nicht unterbieten. Stellt der Verbraucher nun also fest, dass es irgendwo einen günstigeren Preis gibt als im Buchungsportal, dann kann er diesen günstigeren Preis auch vom Buchungsportal verlangen.

Diese gefälschten Anzeigen sind ein Problem! Wichtig ist, nicht im Voraus zu bezahlen. Sonst ist das Geld unter Umständen weg. Wir raten, ganz genau zu gucken, ob es diesen Anbieter tatsächlich gibt, wo er sitzt und auch mal nach Bewertungen und Erfahrungen im Netz zu suchen. Es kann schon helfen, auf einer Karte zu schauen, ob es die Straße, den Ort gibt. Ob das nach Ferienwohnung aussieht - oder vielleicht nach Wohngebiet oder Industriegebiet. Dann ist das ein Zeichen, die Finger davon zu lassen.



Wenn Sie das erst merken, wenn Sie dort sind und dann schon den Urlaub bezahlt haben, meldet sich vielleicht keiner mehr, wenn Sie versuchen, Ihr Geld zurückzubekommen. Dann können Sie auch unter Umständen dem Gericht gar nicht sagen, wohin die Klageschrift zugestellt werden soll. Dann bleibt nichts anderes, als sich an die Polizei zu wenden, Strafanzeige zu stellen und zu hoffen, dass die in einem Ermittlungsverfahren etwas rausfindet und Sie so an eine Adresse kommen, bei der Sie Ihre Forderungen geltend machen können.



Das ist ein enormes Problem, es dauert und führt vielleicht zu nichts. Haben Sie über ein Buchungsportal gebucht, so gibt es Gerichtsentscheidungen die sagen: Das Buchungsportal ist der Vertragspartner. Aber auch hier kann es passieren, dass der Verbraucher zwischen den Stühlen sitzt, weil er von Portal zu Vermieter verwiesen wird. Denn der bessere Ansprechpartner ist der Reiseanbieter, das Hotel, in das Sie fahren wollten oder vielleicht die Airline, wenn Sie fliegen wollten.