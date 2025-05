Die zarten Blüten sind ein hübscher Schmuck für Balkon und Garten und helfen durstigen Bienen durch trockene Sommer. Wir rollen zunächst Ton zwischen zwei Holzleisten 5 mm dick aus. Jetzt stechen wir den Blumen-Ausstecher (z.B. Keksausstecher oder Sandform) in den Ton und entfernen den überschüssigen Ton. Nun nehmen wir eine kleine Tasse oder einen Becher, der unten rund ist, und legen die Blüte darüber, so dass sie sich der Biegung annimmt. Zum Schluss formen wir noch einen Blütenkelch, in den später ein Holzspieß reinkommt, und befestigen ihn an der Blüte. Ist die Blüte getrocknet, kann sie mit „Tondicht“ bestrichen und mit Acryllack bemalt werden. Dadurch wird sie wasserfest.

Bildrechte: Judith Heinze / MDR