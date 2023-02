Dieser natürliche Sprachwandel von unten funktioniert deutlich besser als einer, der von wem auch immer vorgeschrieben wird. Das hat schon der antifaschistische Schutzwall erfahren müssen, der als banale Mauer in die Geschichte eingegangen ist. Und dass Prof. Földes als Student in Berlin als offizieller "Stadtbilderklärer" unterwegs war, hat auch nicht dazu geführt, den Stadtführer oder Reiseführer sprachlich zu ersetzen.

Studierende sind nur so lange studierend, wie sie im Hörsaal sitzen oder anderswo ihrer primären Tätigkeit nachgehen. Diese Partizipialformen drücken nämlich in der Regel aus, dass man diese Handlung gerade in diesem Moment vollzieht und bezeichnen nichts Allgemeines, so Professor Földes. In der Mensa sind die vor Kurzem noch Studierenden zunächst Wartende in der Schlange und bei Tische dann Essende. Die essenden Studierenden hingegen tun ihren Mägen nichts Gutes, während essende Studenten alles richtig machen.