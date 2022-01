So wie Tim geht es vielen: Er war für 17 Uhr mit seinem Tennispartner verabredet. Es ist zehn nach fünf. Tim steht noch immer allein da, doch er ist nicht sauer. Er kennt diesen verhaltenstechnischen Schönheitsfehler seines Kumpels: "Wenn man es erwartet, dann geht man relaxter an die Sache ran. Man weiß ja, dass man seine obligatorische Viertelstunde irgendwie draufrechnet.“

Tim kann Zuspätkommende aushalten, ist nicht gekränkt. Allerdings nur dann, wenn er als Sitzengelassener einen akzeptablen Grund erfährt. Dazu sein Beispiel: "Wenn der Zuspätkommende jetzt sagt, du, ich stand auf der A9 in einer Vollsperrung. Dann ist das Thema, was die Entschuldigung anbelangt, nicht der Rede wert. Aber wenn er sich einfach vertrödelt hat, weil er auf der Straße noch einen Kumpel getroffen hat, dann ist das natürlich nicht in Ordnung." Manch einer nimmt es persönlicher, wenn er oder sie warten muss. Wie diese Frau hier: "Ich selbst bin sehr strukturiert und lege auch sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Eigentlich erwarte ich das auch von meinem Gegenüber."

Tatsächlich haben Wissenschaftler an der Universität San Diego in dem USA bereits etwa vor 20 Jahren eine Studie veröffentlicht, in der es genau darum geht: Bestimmte Menschen können eine Minute nicht einschätzen. Für sie dauert geschätzt eine Minute 77 Sekunden. Und wenn sich dies im Laufe des Tages summiert, dann ist klar, warum sie nicht pünktlich sein können.



Die wenigsten tun das so leichtfertig ab und sagen, naja, da bin ich eben wieder zu spät. Es geht oft auch mit innerlichen Konflikten einher, die dann wahrscheinlich wiederum auch Zeit kosten. Bei vielen Betroffenen hat das Verzeihen des Zuspätkommens auch Grenzen. Dann geht es auch darum, ob man als Wartender selbst Zeitdruck nach hinten heraus und einen vollen Terminplan hat. Wenn dann jemand zu spät kommt, dann ist das sehr unschön.