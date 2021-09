Das Edel-Salz "Fleur de Sel" enthält häufig Mikroplastik. Bei einer stichprobenhaften Untersuchung des NDR-Verbrauchermagazins "Markt" wurden in fünf der meistverkauften Sorten aus Supermärkten und Feinkostläden Rückstände von Kunststoffen gefunden.



Es sei die erste Untersuchung dieser Art in Europa gewesen. In allen Proben lag der Gehalt an Mikroplastik demnach zwischen 130 und 1.800 Mikrogramm pro Kilogramm. Laut NDR war in einem Fall sogar eine Kunststoff-Faser mit bloßen Augen erkennbar.