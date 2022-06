Ähnlich wie bei Streamingdiensten oder anderen Abo-Anbietern gibt es hier einen festen Monatspreis. Dieser richtet sich unter anderem nach enthaltener Kilometerpauschale und vereinbarter Laufzeit – von ein bis 36 Monaten ist alles möglich. Fahrzeugkosten wie TÜV, An- und Abmeldung, Reparaturen und Versicherungen sind in der Rate bereits enthalten. Je komfortabler und größer das Auto ist, desto tiefer muss man in der Regel in die Tasche greifen. Was darüber hinaus jeden gebuchten Monat anfällt, sind lediglich die Kosten für den Sprit oder fürs Aufladen.