Seit einiger Zeit gibt es aber noch etwas anderes. Es geht um ein Angebot, dem Automobilexperten wie Ferdinand Dudenhöffer ein "enormes Potenzial" zutrauen. Es geht um sogenannte Auto-Abos. Dabei steht der Wagen ganz klassisch vor der eigenen Tür, doch gekauft ist er nicht. Stattdessen wird in jedem Monat einen Festbetrag fällig, in dem auch alle anderen wichtigen Kosten enthalten sind: unter anderem Versicherung, Steuern, Werkstatt, Reifenwechsel und Hauptuntersuchung.

Die Anbieter solcher Rund-um-sorglos-Pakete heißen zum Beispiel Cluno, Like 2 Drive, Kinto oder Finn.auto. In manchen Fällen stecken Autohersteller dahinter, die auf diese Weise neue Kundenkreise finden wollen. Bei Kinto ist das zum Beispiel Toyota. In anderen Fällen sind es konzernunabhängige Angebote, die eigene Fuhrparks aufgebaut haben. Vive-la-car ist so ein Fall. Auch Mietwagen-Anbieter wie Sixt oder Europcar bieten inzwischen Autoabos an.