Die immer öfter alternativlos angebotenen Automatikgetriebe sollen "Fehlschaltungen" durch den Fahrer und so CO2-Emissionen vermeiden.

Automatikgetriebe sparen also inzwischen sogar Sprit, anders als die seit Jahrzehnten immer wieder angebotenen Wundermittelchen.

Der geneigte Leser wird vielleicht zunächst ungläubig gestaunt, schließlich aber hoffentlich gelacht haben: So oder so ähnlich wird mit pseudowissenschaftlicher Beschreibung der arme Automobilist nach Strich und Faden um sein gutes Geld gebracht. Für alle Kraftstoff-Spar-Geräte und -additive gilt ein Grundsatz: Ihre Wirkung ist in jedem Fall positiv, allerdings nur für den Kontostand des Anbieters.