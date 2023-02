So schützen Sie Ihr Auto vor Diebstählen Es hilft, an gut sichtbaren, nachts beleuchteten Stellen zu parken, beispielsweise unter einer Laterne. Bei alten, weitgehend wertlosen Fahrzeugen kann es zudem sinnvoll sein, den Katalysator von unten in einer auffälligen Farbe anzusprayen – in Neongelb etwa. Diese Farbe müssten Diebe vor dem Verkauf entfernen, so wird der Klau unattraktiv. Eine Befestigung als Diebstahlschutz ist ebenfalls möglich, muss jedoch eventuell von einem Sachverständigen geprüft werden.



Der Diebstahl des Lenkrades lässt sich vermeiden, wenn Sie eine Lenkradkralle anschaffen und auch benutzen. Für die Scheiben gibt es Folien, die sie vor Einbrüchen besser schützen.



Der ADAC empfiehlt, wenn möglich in einer abschließbaren Einzelgarage zu parken. Ein weiterer Tipp: Eine Alarmanlage mit Neigungsmelder erkennt das Aufbocken des Autos. Allerdings kann der Einbau bei älteren Autos unrentabel sein.