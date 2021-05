Eigentlich ist es ganz einfach: Das ideale Auto gibt es nicht! Es ist weder im Angebot der Händler oder in den Kleinanzeigen noch in den Weiten des Internets, sondern nur in den Köpfen der Autokäufer zu finden. Die Ursache hierfür liegt zum einen an einer immer anspruchsvoller werdenden Klientel, zum anderen an der Autoindustrie, die ständig das perfekte Auto verspricht.