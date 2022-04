Ein alter Benz macht viel her, auch in der Zuverlässigkeit. Bildrechte: dpa

Kommen wir zu den Details: Die Golfklasse bekam damals durch den "Golf II" ihren Namen, ein Auto, das auch heute noch prominent in der Zulassungsstatistik steht. Der "Baby"-Benz 190 E erreichte in der Wendezeit seine volle Blüte und floss leider wegen heftiger Umweltdiskussionen in großer Zahl in viele afrikanische Staaten, ab.



Das Gleiche gilt für den großen Bruder W124, der ersten E-Klasse. Beide sind heute gesuchte Langzeitautos! Taxifahrer und -fahrerinnen schwören auch nach 870.000 km und der 3. Automatik auf das Stuttgarter Urgestein.