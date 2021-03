Jeder Hersteller schreibt einen speziellen Wert vor, der einerseits den sicheren Sitz der Räder an den Achsen und andererseits ein Verziehen von Bremsscheiben und -trommeln vermeiden soll. Um den richtigen Wert in Nm (Newtonmeter) auf die Schrauben zu übertragen, benötigt man einen Drehmomentschlüssel.

Zu alte Gummis sollten nicht mehr montiert werden, bei spätestens 10 Jahren ist Schluss . Die Reifenindustrie sieht sogar schon nach 8 Jahren Sicherheitsprobleme für die weitere Verwendung, weil der Reifengummi im Laufe der Zeit aushärtet und keinen idealen Grip mehr bietet. Das ist theoretisch richtig, in der Praxis kommt es aber auf den Einzelfall an.

Das kann man am Reifen selbst ablesen, an der sogenannten DOT-Nummer, die auf der Reifenflanke aufgedruckt ist.

DOT steht für "Department of Transportation", einfacher: das Herstellungsdatum. Die erste beiden Ziffern geben die Produktionswoche, die letzten beiden das Produktionsjahr an. Ein Reifen mit der Aufschrift DOT 1217 wurde beispielsweise in der 12. Kalenderwoche 2017 produziert.