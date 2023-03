Beim Reifen montieren sollten Sie auf die richtige Größe der Radschrauben achten. Bildrechte: dpa

Es fängt schon mit den richtigen Radschrauben an: Die Sommerräder sind meistens auf schicken Alu-Felgen, für die benötigt man oft längere Radschrauben als für die Winter-Stahlfelgen. Weiter geht es mit dem richtigen Anzugsdrehmoment der Schrauben.



Jeder Hersteller schreibt einen speziellen Wert vor, der einerseits den sicheren Sitz der Räder an den Achsen garantiert und andererseits ein Verziehen von Bremsscheiben und -trommeln vermeiden soll. Um den richtigen Wert in Nm (Newtonmeter) auf die Schrauben zu übertragen, benötigt man einen Drehmomentschlüssel.