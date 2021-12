Beim Autofahren geht es auch um Sicherheitsaspekte, die nur von gesunden und ausgeruhten Menschen erbracht werden können. Glücklicherweise ist die Bedienung eines modernen Automobils heute dank zahlloser elektrischer und elektronischer Helferlein so kräftesparend, dass man eigentlich gar keine "Seniorenfahrzeuge" braucht.

Obwohl die Autoindustrie in der Werbung nur strahlende junge Menschen in ihre Produkte setzt, gibt es Autos, die bei Fahrerinnen und Fahrern mit langjähriger Praxis besonders beliebt sind. Zu denen gehören aktuell besonders die viel gescholtenen SUVs. Hauptgrund dafür ist nicht etwa deren Geländegängigkeit (die oft gar nicht mehr gegeben ist), sondern die erhöhte Sitzposition. Diese bietet eine gute Übersicht über das Verkehrsgeschehen und vor allem bequemes ein- und aussteigen. Die Zeit der knackigen Sportwagen mit fast liegender Sitzposition ist für die Seniorinnen oder Senioren in der Regel vorbei.