Wer einen Wagen aus privater Hand kauft, bekommt in der Regel keine Garantie oder Gewährleistung. Heißt es doch: Gekauft wie gesehen. Aber hat der Käufer wirklich keine Möglichkeit, sich bei unerkannten, nicht angegeben Schäden oder sofort auftretenden Reparaturen das Geld zurückzuholen? Bleibt also auf den Kosten sitzen? Damit das nach Möglichkeit nicht passiert, gibt Autoexperte Andreas Keßler genaue Tipps, was bei einem Autokauf von privat an privat zu beachten ist.