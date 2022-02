Pick-ups haben viel Bodenfreiheit. In der Zulassungsbescheinigung stehen sie als LKW. Bildrechte: IMAGO / Cavan Images

Pick-ups sind in Deutschland als Nutzfahrzeuge zugelassen. In den Zulassungsbescheinigungen steht unter "Fahrzeugart" LKW. Damit entfällt die Hubraumsteuer, da Nutzfahrzeuge bei uns nach Nutzlast besteuert werden. Wenn ein LKW also einen fetten V8-Motor unter der Haube hat, womöglich einen Diesel, ist das steuerlich betrachtet dasselbe, wie wenn ein 3-Zylinder mit 800 cm³ für Vortrieb sorgen würde.



Die Höhe der Kfz-Steuer wird hauptsächlich von der möglichen Zuladung bestimmt. Aus diesem Grund werden die in Deutschland erhältlichen Pick-ups mit "richtigen" Motoren verkauft, die dann im Einsatz auch ordentlich was wegziehen.