Zwischen Leistung & Optik "Make-up fürs Auto": Was man über Tuning wissen muss

Beim Tuning sind die Geschmäcker verschieden: Manche setzen etwa mit Felgen Akzente, andere verpassen dem Auto einen komplett neuen Look, es wird selbst getüftelt oder eigens eine Werkstatt aufgesucht. Für eine außergewöhnliche Optik gibt es im Handel alles, was das Herz von Tunerinnen und Tunern begehrt, wie etwa Polster, Lack und Folie. Wie sich Tuning in den letzten Jahren verändert hat, weiß Andreas Keßler. Der Autopapst gibt einen Überblick und weiß manche Tipps zu Motor und Elektronik.