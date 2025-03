Kubin empfiehlt, die Sommerreifen etwa Mitte April aufzuziehen. Die alte Regel, von Ostern bis Oktober passt in diesem Jahr also, ist aber eigentlich überholt. Es komme auf das Jahr an. "Wenn wir Ostern sehr zeitig haben, Mitte März beispielsweise, dann ist es noch zu früh für den Räderwechsel." Kubin betont: "Man muss durchaus bis Anfang, Mitte April rechnen, dass es nochmal glatt auf den Straßen sein kann."

Wer den Reifenwechsel selbst macht, hat also noch etwas Zeit, wer eine Werkstatt damit beauftragen will, sollte sich aber schon um einen Termin kümmern, empfiehlt Kubin. Im Frühjahr und Herbst sei viel los in den Werkstätten. "Wenn man jetzt einen Räderwechsel haben möchte, kann es durchaus sein, dass man eine Wartezeit hat, weil jetzt Hochdruckzeit ist in den Werkstätten. Alle wollen die Räder gewechselt haben, alle wollen einen Frühjahrscheck haben."